Дело экс-руководства колонии, где пировал Цеповяз, направили в суд

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело против руководства амурской колонии, где с нарушениями режима сидел осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, заместитель генпрокурора Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение. Обвиняемые — экс-начальник исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области и его заместитель. После вручения им копии обвинительного заключения дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ивановский райсуд Амурской области. Фигуранты обвиняются по статье УК о превышении должностных полномочий.
По данным следствия, начальство колонии с 2011 по 2015 год устроили на ее территории нелегальные пасеки, птичники, автосервисы и сувенирные цеха. Для трудоустройства на эти производственные объекты они заключили договоры со знакомыми и родственниками заключенных. К работам незаконно привлекали ряд осужденных, в том числе Цеповяза. Осужденным были созданы привилегированные условия отбывания наказания, у них были мобильные телефоны, деликатесы, дополнительные свидания и тому подобное.
Напомним, в 2013 году Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Скандал разразился в 2018 году, когда в интернете были обнародованыфотографии Цеповяза в колонии, где он позировал за пышно накрытым столом с крабами, шашлыком, красной икрой, другими деликатесами. Выяснилось, что до трех раз в месяц Цеповяз получал с воли деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей.
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