Дело было так: режу колбасу, а на ней шарики ртути...

В Барнауле следователи разбираются, как в продажу попала колбаса со вкраплениями ртути. Несколькими днями ранее опасный продукт приобрела местная жительница.

Как выяснилось, женщина купила колбасу в магазине одной из торговых сетей на улице Островского. Придя домой, она отрезала ломтик, попробовала его и только потом заметила вытекающие из продукта «шарики ртути». После этого горожанка «почувствовала недомогание». Женщина подала жалобу.

Спустя несколько дней следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Партию колбасы, которую произвела Сибирская продовольственная компания, изъяли из всех торговых точек.

Случаи, когда в продажу поступают некачественные продукты питания, к сожалению, не так уж и редки. Молчать об этом не нужно. Можно как минимум сдать продукт и получить за него деньги обратно, а если почувствовали себя совсем плохо, то, конечно, писать жалобы и стучаться во все двери. Так вы можете спасти от отравления ещё не один десяток человек.

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По инф. rosbalt.ru

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