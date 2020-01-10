Дедушка умер во время катания на «ватрушке» с внучкой

В Уфе 65-летний мужчина скончался во время катания на тюбинге с внучкой. (Никогда не знаешь, когда за тобой костлявая придет. Порой в самые неподходящие моменты жалует... прим. МГ.)

По данным СК РФ, во вторник, 7 января, мужчине стало плохо во время катания на тюбинге с горки со своей семилетней внучкой, он потерял сознание и «ватрушка» въехала в дерево. Прибывшие медики «скорой» констатировали смерть мужчины. Девочка серьезных травм не получила.

Дорогие читатели, не забывайте о том, что тюбинг - в принципе не очень безопасны. Дело в том, что ими нельзя управлять. На днях в Омске случилась трагедия именно по этой причине: 45-летняя женщина во время катания получила смертельную травму головы.

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Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ужасная и грустная история... Особенно неприятно то, что все произошло на глазах у маленькой девочки. Ребенок в один миг потерял любимого дедушку, и для него это обернулось колоссальном стрессом, ведь детская психика такая уязвимая...



А вот еще заголовки о том, что смерть, увы, порой приходит в самый неожиданный момент:



По инф. rosbalt.ru

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