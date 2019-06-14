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Дедуля ко внуку в песочек пошёл, дедуля в песочке винтовку нашёл
По инф. rosbalt.ru   
14 Июня 2019 г.
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Пенсионер из Белоруссии откопал винтовку на участке у дома, когда рыл песочницу для внука. Оружие выстрелило и ранило мужчину, сообщают белорусские СМИ.

Дедушка во внуку в песочек пошёл, дедушка там винтовку нашёл

ЧП произошло в Светлогорском районе. 68-летний мужчина пытался выкопать песочницу и на участке нашел самозарядную винтовку системы Токарева (СВТ-40). Мужчина решил распилить ее бензорезом, однако оружие выстрелило, и единственный патрон в патроннике попал мужчине в ногу.

Пенсионера доставили в больницу со сквозным огнестрельным ранением, переломом нижней трети правой большеберцовой кости.

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