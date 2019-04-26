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Дедок в огороде бомбу нашел. Дедок к властям с бомбой пришел...
По инф. rosbalt.ru   
26 Апреля 2019 г.
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Житель одного из сел под Рыбинском поднял на ноги полицию и ОМОН из-за своей непосредственности.

Дедок в огороде бомбу нашел. Дедок к властям с бомбой пришел...

Как сообщает издание «Черемуха», пенсионер из села Глебово нашел у себя на участке предмет, похожий на снаряд, и, недолго думая, отнес находку в сельскую администрацию. В результате всех, кто находился в здании, эвакуировали и вызвали сотрудников ОМОН из Рыбинска.

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что это был 45-миллиметровый артиллерийский снаряд 1904-го года, уже не опасный. Саперы вывезли его на полигон и уничтожили.

  • В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов, трогать их не следует, а нужно срочно вызвать полицию.

По инф. rosbalt.ru

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