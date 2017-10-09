Дан старт полноценной работе ГИС ЖКХ

Уже можно требовать от своей управляющей компании создания вашего личного кабинета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Как работает такой "коммунальный" кабинет, какие функции в нем есть, об этом "Российская газета" рассказал замглавы минкомсвязи Михаил Евраев.

Михаил Яковлевич, уже больше трех месяцев коммунальные и ресурсоснабжающие(РСО) компании обязаны размещать информацию в ГИС ЖКХ в том числе и о том, как они обслуживают жильцов. Многие ли это сделали?

Михаил Евраев: Действительно, с 1 июля практически по всей стране наступила обязанность коммунальных и ресурсоснабжающих организаций размещать информацию в ГИС ЖКХ. Но пока не вступила в силу статья закона об административной ответственности за ее несвоевременное размещение. Она должна начать действовать с 1 января 2018 года и мы ждем больших перемен в лучшую сторону после начала ее работы. За исключением трех городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь). Они подключаются к системе в 2019 году.

Как в настоящее время проходит наполнение ГИС ЖКХ?

Михаил Евраев: Сегодня в системе почти 15,8 миллиона многоквартирных домов (97,3 процента от их числа) и индивидуальных жилых домов (83 процента от их числа). Это с учетом данных, которые уже начали вносить Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. По состоянию на 4 октября 2017 года в ГИС ЖКХ зарегистрировано более 82,5 тысячи организаций - это все управляющие компании (УК) страны, 93 процента товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), 97 процентов ресурсоснабжающих организаций. Мы видим в ней все региональные и муниципальные органы власти в сфере ЖКХ.

Что касается вопроса коммунальных услуг, размещена информация о 71,3 миллиона лицевых счетов, 95,6 тысячи тарифов, 340 тысяч проведенных контролирующими органами проверок, более 32,2 миллиона приборов учета. С ГИС ЖКХ интегрированы 2464 ИТ-системы. Все кредитные организации также интегрированы с ГИС ЖКХ и в ежедневном режиме передают данные об оплате жилищно-коммунальных услуг (передано более 820 миллионов фактов оплаты). При этом каждый человек может в своем личном кабинете посмотреть все свои платежи за ЖКХ, которые он сделал в любом банке страны.

В открытой части системы, которая доступна в Интернете всем без какой-либо авторизации, также можно ознакомиться с новостями в сфере ЖКХ, проверить лицензию любой управляющей компании, пообщаться на форуме, найти на карте свой дом и информацию о нем и об обслуживающих его организациях, и много другой полезной информации. Кстати, там же любой человек может бесплатно в круглосуточном режиме пользоваться нормативно-правовой базой не только по ЖКХ, но и по любым другим сферам законодательства.

Сегодня в системе ГИС ЖКХ почти 15,8 миллиона многоквартирных и индивидуальных домов

Кто финансирует создание ГИС ЖКХ? Окупится ли система?

Михаил Евраев: ГИС ЖКХ создана без копейки бюджетных средств, исключительно за счет средств оператора системы "Почты России". Окупаемость системы предполагается к 2023 году за счет возможности для граждан оплачивать услуги ЖКХ на портале. Ранее, в 2013 году, президент РФ поручил предусмотреть в ГИС ЖКХ такую возможность.

Граждане смогут выбирать - платить им на портале или в любом банке, как они это делают сейчас. Окупаемость системы будет осуществляться в полностью конкурентной среде, что для нас было принципиальным вопросом при ее создании.

Вы упомянули об административной ответственности для нерадивых коммунальщиков. Расскажите подробнее.

Михаил Евраев: Стоит отметить, что вся организационная работа была проделана без работающих норм по привлечению к административной ответственности за неразмещение информации, что создавало понятные сложности при внедрении системы. Поэтому вступление в силу норм КоАП РФ с 1 января 2018 года является необходимым условием для полноценной работы ГИС ЖКХ. Мы рассчитываем, что после этого наши граждане точно смогут найти на портале всю необходимую для себя информацию.

В то же время у нас нет задачи собрать какое-то количество штрафов, поэтому мы подготовили предложения по дифференциации административной ответственности с целью исключения случаев наложения административных штрафов за впервые совершенные правонарушения, а также дифференциации размера штрафных санкций в зависимости от объема совершенного правонарушения.

Как предполагается дифференцировать административную ответственность?

Михаил Евраев: В настоящее время административный штраф за любое нарушение по неразмещению информации в ГИС ЖКХ для РСО предусмотрен 200 тысяч рублей, для УК, ТСЖ, ЖСК - 30 тысяч рублей

Мы предлагаем минимизировать применение штрафов при непреднамеренных ошибках и осуществлять привлечение к ответственности только в случае умышленного неразмещения информации.

Для этого нужно - первое, обязательно ввести предупреждение как первую меру при неразмещении информации в ГИС ЖКХ.

А второе, в зависимости от объема нарушения дифференцировать дальнейшие штрафы. Например, от количества начислений, которые не размещены в системе. Тогда если, например, ТСЖ не разместило начисления в ГИС по пяти квартирам, то вначале будет только предупреждение, и если нарушение продолжается и начисления ТСЖ не размещает, то только в этом случае штраф для должностного лица. Таким образом, мы отделим преднамеренное поведение от неумышленной ошибки.

Насколько стабильно система работает? Есть ли в ее работе ошибки?

Михаил Евраев: Минкомсвязь России, как заказчик системы, ведет постоянный мониторинг работы ГИС ЖКХ и всех обращений участников рынка и органов власти, поступающих в министерство и службу поддержки ГИС ЖКХ.

Например, к нам поступают претензии со стороны отдельных РСО. Мы их внимательно рассматриваем. Большинство замечаний по сути являются предложениями по улучшению сервисных возможностей системы.

Во многих случаях выяснялось, что ошибки были на стороне информационных систем поставщиков информации. В тех случаях, когда были выявлены ошибки ГИС ЖКХ, такие ошибки устранялись. В настоящее время мы отмечаем стабильную работу системы и быстрое реагирование оператора при возникновении любых инцидентов. Конечно, в работе любой информационной системы ошибки возможны, но их количество в ГИС ЖКХ на сегодняшний день минимально, они оперативно устраняются и не создают непреодолимых препятствий для участников рынка по размещению информации в системе.

Сколько граждан уже пользуются ГИС ЖКХ?

Михаил Евраев: В сентябре-октябре 2017 году пользователям портала госуслуг (на портале зарегистрировано 50 миллионов человек) направлены приглашения заходить в личные кабинеты в ГИС ЖКХ, при этом если у человека есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то никакая дополнительная регистрация в ГИС ЖКХ ему не требуется. На сегодняшний день в ГИС ЖКХ уже пришло более 220 тысяч человек.

Какие возможности предоставит ГИС ЖКХ гражданам, организациям сферы ЖКХ и органам власти?

Михаил Евраев: Для граждан есть возможность видеть информацию по своей квартире, дому и двору, проверять правильность начислений за услуги ЖКХ и оплачивать их, передавать показания приборов учета в электронном виде, видеть договоры и акты выполненных работ по дому. Через личный кабинет можно направлять жалобы и обращения в органы жилищного надзора, РСО, УК и ТСЖ, участвовать в электронном голосовании на общих собраниях собственников.

Кроме этого, для жильцов дома есть опция создания форума для общения с соседями. В планах на 2018 год сделать рейтинг управляющих компаний,и каждый сможет ставить оценку работе своей УК.

Это позволит на общих собраниях собственников выбирать управляющую компанию на основе объективной информации о качестве выполняемых ее работ и их стоимости.

Говоря о федеральных и региональных органах власти и органы местного самоуправления (ОМС). Они через ГИС ЖКХ смогут контролировать реализацию государственных программ и выявлять нарушения в законодательстве, использовать электронную форму взаимодействия с гражданами и в режиме реального времени получать достоверную информацию о ситуации в ЖКХ (аналитика) до каждого дома, каждой компании.

Для УК, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций тоже есть плюсы. Во-первых, мы ввели принцип однократности размещения информации, что означает уход от того, что с организаций сферы ЖКХ могут, как сейчас, требовать предоставления одной и той же информации несколько раз в разные органы власти, кроме того, компании смогут формировать в автоматическом режиме свою отчетность, принимать показания приборов учета и выставлять начисления за услуги ЖКХ в электронном виде, общаться с гражданами в электронной форме, видеть работу своих контрагентов и перевести всю договорную работу в электронную форму.

Для крупных компаний - возможность видеть работу всех своих филиалов и дочерних компаний.

Таким образом, от внедрения Гис ЖКХ должны выиграть все, кроме недобросовестных участников рынка, которым придется уйти из этой сферы деятельности после того, как сфера ЖКХ станет открытой и прозрачной как для граждан, так и для общественного контроля.

Что такое ГИС ЖКХ

Цель создания ГИС ЖКХ - сделать единый общероссийский портал о всей информации в сфере ЖКХ в стране, что сделает данную сферу открытой и доступной для общественного контроля, органы власти смогут принимать взвешенные управленческие решения на основе информации, размещаемой организациями сферы ЖКХ в режиме реального времени.

В соответствии с Законом о ГИС ЖКХ государственным заказчиком системы является Минкомсвязь России, оператором системы - ФГУП "Почта России". На протяжении 3,5 лет проводилась масштабная работа по созданию ГИС ЖКХ, которая в настоящее время в целом завершена.

На сегодняшний день:

1. Нормативно-правовая база полностью создана (2 Федеральных закона, 15 совместных минкомсвязи и минстроя подзаконных акта приняты).

2. Вся необходимая организационная работа в регионах с участниками рынка и органами власти Минкомсвязью России проведена. В регионах были разработаны дорожные карты, на постоянной основе проходило обучение органов власти и организаций сферы ЖКХ.

3. ГИС ЖКХ создана, пилотные проекты проведены, система прошла все необходимые проверки на соответствие требованиям информационной безопасности и сохранности персональных данных, введена в промышленную эксплуатацию, работает в штатном режиме.

4. ГИС ЖКХ интегрирована с другими федеральными информационными системами, в том числе с Государственным кадастром недвижимости, Единым государственным реестром прав на недвижимое имущество, Федеральной информационной адресной системой, информационной системой МВД России (ранее ФМС России) и порталом "Реформа ЖКХ".

5. В ГИС ЖКХ создан и работает модуль Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденного президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В этом модуле размещаются программы благоустройства, отчеты о соответствующих работах, проводятся общественные обсуждения гражданами таких программ. Здесь же граждане могут проголосовать за дизайн-проекты по благоустройству своих дворов.

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