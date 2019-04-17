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"Дальняя родственница" выманила у московской старушки полмиллиона
По инф. rosbalt.ru   
17 Апреля 2019 г.
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Приезжую женщину задержали на западе Москвы за мошенничество в отношении 77-летней пенсионерки. Увы, такие эпизоды мелькают постоянно в нашей хронике происшествий...

"Дальняя родственница" выманила у московской старушки полмиллиона

Аферистка обратилась к пенсионерке на улице и, представившись дальней родственницей, попросила деньги в долг, сообщили в столичной полиции. Когда пенсионерке не вернули деньги в обговоренный срок, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По словам потерпевшей, аферистка украла у нее около 500 тыс. рублей.

К настоящему моменту отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По инф. rosbalt.ru

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