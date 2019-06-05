Дальний Восток: расследуется "железнодорожная коррупция"

Высокопоставленный сотрудник дальневосточного подразделения ОАО «РЖД» подозревается в систематическом получении взяток.

Фигурантами пока проходят бывший начальник Владивостокского центра организации работы ж/д станций и трое маневровых диспетчеров станции Хабаровск-2. Кроме того, проверяется причастность к коррупции представителей руководящего состава региональных подразделений ОАО «РЖД».

По данным Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ, с 2015 года сотрудники РЖД из Хабаровска и Приморья систематически получали от представителей транспортных компаний взятки за ускоренную подачу и уборку вагонов. Общий размер взяток, по предварительным данным, составляет около 3,5 млн рублей. Экс-начальник центра подозревается в совершении трех эпизодов взяточничества.

В СК РФ не исключили, что в деле появятся новые эпизоды и новые фигуранты. В Хабаровске и Приморье работает 20 следственно-оперативных групп: проведены обыски в жилых, подсобных помещениях, автомобилях, принадлежащих подозреваемым и их коллегам, по месту работы сотрудников ОАО «РЖД», изъяты вещественные доказательства.

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По инф. rosbalt.ru

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