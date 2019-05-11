Cкончался самый пожилой житель России

В Ингушетии скончался самый пожилой житель России Аппаз Илиев. Ему было 123 года, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров в своем Instagram.

Долгожитель поступил в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии с полиорганной недостаточностью. Он был в коме и через некоторое время скончался.

Илиев родился 1 марта 1896 года в горном Джейрахском районе. Он вырастил восьмерых детей, 35 внуков, более 20 правнуков.

Теперь родственникам необходимо подготовить документы, чтобы признать Илиева самым старым мужчиной планеты, уточняет РИА Новости.

По инф. rosbalt.ru

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