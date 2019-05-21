Худруком Театра имени Ленсовета станет жена Михаила Боярского

Стать худруком Театра им. Ленсовета предложили народной артистке России Ларисе Луппиан, супруге Михаила Боярского. В настоящее время она собирает документы для оформления на эту должность, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Предложение поступило полтора месяца назад, но официально в должность она не вступила, подтвердил информацию Михаил Боярский.



Сама Луппиан призналась, что после вступления в должность хочет «разнообразить афишу театра, сделать интересной для всех слоев населения». Она добавила, что основной зритель — прогрессивная молодежь, которая любила спектакли режиссера и бывшего художественного руководителя театра Юрия Бутусова, но «хочется вернуть и старую публику, которая жаждет спектаклей "ленсоветовских"».

По инф. rosbalt.ru

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