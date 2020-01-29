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Чудовищно: слесарь избил, ограбил и изнасиловал пенсионерку. А после задушил...
По инф. rosbalt.ru   
29 Января 2020 г.
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В столичном аэропорту «Домодедово» задержан подозреваемый в ограблении, убийстве и изнасиловании пенсионерки на юго-западе Москвы.

Чудовищно: слесарь избил, ограбил и изнасиловал пенсионерку. А после задушил...

Преступления были совершены 26 января в квартире дома на улице Архитектора Власова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейские, прибывшие на место инцидента после сигнала о затоплении, нашли в коридоре одной из квартир тело 76-летней женщины с гематомами и ссадинами на лице и теле.

Установлено, что женщину избил, ограбил и изнасиловал мужчина, работающий слесарем. Злоумышленник задушил жертву и скрылся, выпрыгнув из окна третьего этажа.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по трем статьям.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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