Чудо и героизм: в Подмосковье мужик спас двоих утонувших малышей

В подмосковном селе Тарасовка Пушкинского района местный житель спал двоих детей, которые утонули в местном водоеме.

Как сообщает телеканал «360», это произошло 16 августа. Артемий Челюбеев был дома у брата, когда туда прибежал его племянник и стал кричать, что на речке тонут дети. Мужчина сорвался за ним. Когда они прибежал, детей на поверхности воды не было видно.

Артемий рассказал, что нырнул под воду в месте, указанном другими детьми, и сразу вытащил девочку 5-6 лет. Положив ее на мост, он снова полез в воду, поскольку дети сказали, что тонули двое, еще был мальчик. Девочку стали реанимировать молодые девушки, которые также прибежали на зов о помощи.

«Там трава везде, вода мутная, ничего не видно особо. Его долго не мог найти, секунд наверное 15», — рассказал Артемий. Вытащив мальчика, Артемий положил его животом на плечо вниз головой и растряс, пока тот не пришел в себя. Позже на берег прибежали родители детей, которым уже сообщили о случившемся. По словам спасателя, они были в шоке и все время его благодарили.

Другие дети рассказали, что пытались сами вытащить утопающих, протягивая им палки, а потом обратились за помощью к взрослым.

Глава сельского поселения Тарасовка заявила, что местному герою вручат награду от МЧС и от местной администрации.

По инф. rosbalt.ru

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