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Чудо: 80-летняя старушка выпала из окна и спаслась, удержавшись за кондиционер
По инф. rosbalt.ru   
20 Мая 2019 г.
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В Саратове спасли пенсионерку, которая повисла на кондиционере после случайного падения из окна.

Чудо: 80-летняя старушка выпала из окна и спаслась, удержавшись за кондиционер

По данным "Интерфакса", 80-летняя женщина утром мыла окно на девятом этаже дома на Ипподромной улице, поскользнулась на подоконнике и выпала наружу. В падении ей удалось зацепиться за кондиционер на восьмом этаже, а затем продержаться 15 минут до прибытия спасателей.

Глава службы спасения Саратовской области Юрий Юрин, рассказал, что пенсионерку заметили прохожие и позвонили спасателям. Альпинисты с крыши втянули женщину в ближайшее окно.

При падении женщина получила травму ноги, сейчас она в больнице.

По инф. rosbalt.ru

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