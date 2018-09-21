Чтобы помнили: награды времен СССР "купле-продаже" не подлежат!

В центре Москвы полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта государственных наград времен СССР. Им оказался 47-летний житель столицы, сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичного главка МВД.

Подозреваемый за 500 рублей пытался продать медаль «Ветеран труда», а также орден «Знак почета» образца 1943 года, но был задержан сотрудниками полиции. По словам мужчины, государственные награды СССР он нашел на улице.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ