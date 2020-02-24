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Что же за растяпы вы, взрослые?! Малыш траванулся таблеткой от тараканов…
По инф. rosbalt.ru   
24 Февраля 2020 г.
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В больницу в Красносельском районе доставили годовалого ребенка, который проглотил таблетку от тараканов. Малыш находится в тяжелом состоянии.

Что же за растяпы вы, взрослые?! Малыш траванулся таблеткой от тараканов…

Ребенка забрали из квартиры на Ленинском проспекте. Двумя часами ранее малыш, предположительно, съел таблетку, предназначенную для травли насекомых.

Родителям по 33 года, оба не работают. Семья на учете не состоит.

Ох уж эти великовозрастные балбесы! Вот как так получилось, что вполне взрослые уже люди - обзаводятся детьми, не умея обеспечить им элементарное безопасности? И, скажем честно, таких историй безответственного родительства - масса в нашей хронике происшествий.

  • А советы на случай травм и отравлений — можно поискать по этой ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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