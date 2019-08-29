Что же было на уме у тебя, мальчик..?

В отношении юноши, который зарубил топором шестерых членов своей семьи, назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие надеется, что это позволит установить мотив преступления.

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По словам прокурора Ульяновской области Сергея Хуртина, мотив юноши — самый главный вопрос, стоящий перед экспертами.

«Что у него произошло в семье, в силу каких причин, с кем не сложились отношения, может быть, у него было какое-то заболевание, которое повлияло», — уточнил Хуртин.

Психологические тесты, пройденные подростком в школе, не показали у него склонности к суициду или насильственным действиям. Учители, родственники и соседи были о нем самого хорошего мнения.

Напомним, тела шести человек — бабушки, дедушки и женщины с двумя четырехлетними детьми — нашли в селе Патрикеево Ульяновской области 18 августа. По версии следствия, 16-летний подросток убил мать, брата, сестру, дедушку и бабушку, после чего совершил самоубийство. Как сообщалось, в предсмертной записке он написал, что хочет покончить с собой и «забрать с собой» родственников, чтобы те не расстраивались из-за его смерти.

К сожалению, такие истории не такая уж и редкость. Доказательство этому - случай, произошедший в начале года в Севастополе. Там подросток зарубил топором бабушку и мать. Юношу тоже проверяли на психические заболевания, но оказалось, что молодой человек вполне себе отдавал отчет в том, что делает. Суд приговорил его к девяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. И вот вопрос: почему такое происходит? Что не так в обществе? Да на поверхности ответ... просто нездоровая атмосфера в семьях находит ужасное преломление в хрупкой подростковой психике... поэтому самое главное всегда - это благожелательная обстановка в доме. Поинтересуйтесь: в семьях ваших родных-знакомых - все спокойно-ровно?

По инф. rosbalt.ru

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