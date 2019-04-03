Что заразило ульяновских суворовцев? Следствие представило три версии

В Главной военной прокуратуре озвучили версии источника массового заражения ульяновских суворовцев паразитами. Среди них оказалась и версия об умышленном заражении еды.

Ответ ГВП опубликовал в Facebook депутат Госдумы РФ Алексей Куринный. В документе указано, что следствие отрабатывает три основные версии источника заболевания: поставка в столовую учреждения зараженной личинками эхинококка пищевой продукции; недостаточная термообработка мяса и нарушение правил при мытье продуктов; умышленные действия третьих лиц по заражению (загрязнению) пищи в процессе ее приготовления в столовой.

Также отмечается, что по делу назначены и еще проводятся 13 паразитологических судебных экспертиз.

Ранее по итогам обследования всех курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области сообщалось, что эхинококкоз выявлен у 54 человек. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Напомним, что кисты от ленточных червей были обнаружены в легких учащихся во время плановой флюорографии. При этом чиновники регионального Минздрава не хотели сообщать журналистам точный диагноз, говоря, что у нескольких кадетов выявлено не очень заразное заболевание. Родители подростков рассказали, что вину попытались переложить на самих детей, которые якобы ели немытые фрукты со следами собачьих фекалий или суши. Но родственники заболевших не поверили этой версии, поскольку заболели разновозрастные дети из разных отрядов.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ