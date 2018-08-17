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Что сподвигло подмосковного старичка расстрелять кошку из "пневматики"?
По инф. rosbalt.ru   
17 Августа 2018 г.
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caty

В Сергиевом Посаде полицейские задержали 79-летнего пенсионера по подозрению в жестоком обращении с животными.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе подмосковной полиции, мужчина с балкона своей квартиры обстрелял из пневматического оружия кошку. В результате, животное погибло.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 «Хулиганство» и ст. 245 «Жестокое обращение с животными» УК РФ. Пенсионеру грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По инф. rosbalt.ru

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