Что смущает в "дачной амнистии"?

Дачники больше всего обеспокоены судьбой загородных домиков после «дачной амнистии», сообщили в Федеральной кадастровой палате по итогам дачной горячей линии среди владельцев загородной недвижимости.

Треть граждан (31%) интересовал порядок постановки на учет и оформления в собственность домов и земельных участков после окончания «дачной амнистии». Почти четверть (22%) обращений касались необходимости оформлять хозяйственные постройки: сараи, теплицы, еще 19% дачников задавали вопросы, связанные со вступлением в силу закона «О садоводстве и огородничестве» и возможности прописаться на даче.

Ведомство провело консультации и дни открытых дверей во всех региональных филиалах. Всего с вопросами к специалистам обратились порядка пяти тысяч человек. Наибольшую активность проявили жители Астраханской, Брянской, Нижегородской, Орловской, Самарской и Саратовской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в России выросло число желающих продать дачи. В первом квартале 2019 года предложение о продаже дач выросло по сравнению с 2018 годом на 8-21%, что аналитики связывают с нежеланием россиян оформлять загородные постройки в собственность и в дальнейшем платить на них налоги.

Впервые «дачная амнистия» была введена в 2006 году и неоднократно продлевалась. Нынешний срок оформления загородной недвижимости Госдума предложила продлить до 1 марта 2022 года.

По теме: Дачная амнистия 2019: коротко о главном

«Дачная амнистия»: объекты и документы

По логике, раз "прямая линия" проведена и вопросы людей обобщены, то Кадарстровая палата должна будет выпустить какой-то документ, разъясняющий тонкости процедуры сомневающимся людям. Пока такого документа не распространено, но если появится - наш портал обязательно доведет его до сведения наших читателей. Ведь среди них так много дачников!

Polit.ru

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