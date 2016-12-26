Что сказал Путин о пенсиях на пресс-конференции 23 декабря 2016 года

«Вон там написано «Пенсии». Вопрос чрезвычайно важный. Пожалуйста», – выбрал Владимир Путин очередной вопрос на ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) публикует ответ президента.
В своём ответе президент дал понять, что реформа пенсионной системы будет продолжаться. Фото kremlin.ru
Путин о пенсиях
Ю. Измайлова: Добрый день! Юлия Измайлова, редактор газеты «Молодой ленинец», Пенза. Вопрос такой. У нас ряд категорий граждан выходят на пенсию досрочно. Но сейчас участились случаи, когда тем же педагогическим и медицинским работникам приходится в суде отстаивать своё право на досрочную пенсию. В связи с этим вопрос: не возникла ли необходимость реформировать институт досрочных пенсий? И, если позволите, скажите, что ждёт пенсионеров в следующем году? Спасибо.
В. Путин: Вы знаете сами, если занимаетесь этим вопросом, что ещё совсем недавно, в 90 е годы, в начале 2000 х, у нас уровень пенсионного обеспечения, уровень пенсий был оторван от стажа и уровня заработной платы. Произошла такая уравниловка в этой сфере, и многие люди указывали нам на это, говорили о том, что это несправедливо.
Были произведены серьёзные изменения. В чём они заключаются и на чём сегодня основана пенсионная система? На трёх элементах.
Первое – на стаже, второе – на уровне заработной платы до выхода на пенсию, и третье – на возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию и обратился за оформлением своих пенсионных прав.
Вот эти три элемента лежат в основе пенсионной системы. Они будут неизменными, и мы будем руководствоваться этими фундаментальными базовыми основаниями, для того чтобы совершенствовать пенсионную систему.
Что касается досрочного выхода – да, действительно, это один из вопросов, которые требуют дополнительного внимания, это требует тщательного анализа. У нас очень много категорий, выходящих на пенсию досрочно.
Я сейчас не буду забегать вперёд и говорить о том, что там и как планируется, но одно хочу отметить: любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Мы будем действовать очень аккуратно.
Что касается ближайшего будущего, то могу сказать, что, как мы и планировали, мы в начале года выплатим 5 тысяч всем пенсионерам вне зависимости от уровня их пенсионных доходов, всем категориям, включая военных пенсионеров и приравненных к ним. Кстати говоря, для многих категорий пенсионеров выплата 5 тысяч будет даже больше, чем возможная была бы индексация в течение года.
Ну и в следующем году у нас заложены в бюджет все необходимые средства, для того чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года, то есть мы вернёмся к исполнению действующего закона. И, по-моему, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии.
О пенсионном обеспечении россиян читайте на сайте moi-goda.ru в разделе пенсионные новости.
«Мои года»
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