Что изменится в жизни россиян с апреля?

Наступил апрель. Во втором весеннем месяце россиян ждет повышение социальных и государственных пенсий и ряд изменений в законодательстве. Например, Пенсионный фонд начнет начислять материнский капитал автоматически, под надзор попадут электронные кошельки, а все автобусы оснастят тахографами. Обо всем подробно рассказываем ниже.

В апреле на 6,1% вырастут социальные и государственные пенсии.

Социальная пенсия 1 апреля увеличится в среднем на 554,71 рубля и составит, по данным Росстата, 9648,41 рубля. В прошлом году рост составит всего 2%, или 182 рубля. Ее ежегодная индексация зависит от прожиточного минимума пенсионеров, который увеличился за год на 6,1% (с 8483 рублей до 9002 рублей).

Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, а также тем, кто по разным причинам не смог заработать себе трудовой стаж, для которого к 2020 году нужно было отработать 10 лет, а к 2024 году — уже потребуется не менее 15 лет официальной занятости с отчислениями в Пенсионный фонд. Так, социальную пенсию по старости могут получать мужчины и женщины, достигшие установленного законом возраста, которые не заработали себе страховой пенсии. Если в 2018 году на нее могли рассчитывать мужчины с 65 лет и женщины с 60 лет, то в этом году он составляет для мужчин 67 лет, для женщин — 62 года.

19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что индексация пенсий будет продолжена и после 2024 года. Но одновременно - остается подвешенным вопрос с пенсиями работающим пенсионерам! Это тоже тревожит - ведь заморозка пенсий откровенно несправедлива к пожилым труженикам.

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В числе получателей социальной пенсии — потерявшие кормильца в семье дети до 18 лет (а также студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет), дети-сироты, инвалиды. Средний размер социальной пенсии по потере кормильца в 2020 году составит 10057,43 рубля, по инвалидности — 9844,59 рубля, по старости — 15900,46 рубля.

Соразмерно социальной пенсии увеличатся государственные, которые выплачиваются военнослужащим и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», людям, имеющим выдающиеся заслуги перед Родиной.

Всего предстоящая индексация коснется около четырех миллионов и обойдется государству в 2,4 млрд рублей.

Суды снимут ограничения на личный прием граждан

После 10 апреля заканчивается срок действия совместного постановления президиумов Верховного суда России и Совета судей России, которым приостановлен личный прием граждан и введены ограничения в работе судов. Рассматриваются только неотложные дела.

Теоретически в понедельник 13 апреля (10-е — это пятница) двери судов должны распахнуться. Но все, конечно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации и принимаемых государством мер.

В любом случае совсем правовая жизнь не прекратилась и не прекратится. Сейчас суды рассматривают только неотложные дела. Если карантинные меры продлятся, то разряд неотложных дел скорее всего придется расширить, так как перерыв в рассмотрении уголовных дел может недопустимо затянуться. Так что в любом случае 10 апреля ключевая дата, после которой будут приниматься решения, в каком режиме судам работать дальше.

«Решение правовых проблем сейчас отчасти затруднено, но все дела отложить нельзя. Они могут касаться жизни, здоровья и безопасности граждан, — подчеркнул адвокат Алексей Сикайло. — Сейчас рассматриваются только дела в упрощенном или приказном производстве, либо при безотлагательном характере дела, который также определяется судьей. Также продолжают рассматриваться дела об арестах».

Проходят заседания по делам о привлечении к административной ответственности. Еще суды рассматривают обособленные споры в рамках дел о банкротстве. Нельзя отложить вопрос, если возникла необходимость выделить из конкурсной массы должника денежные средства, необходимые либо самому должнику-гражданину, либо лицам, находящимся на его иждивении, которые по состоянию здоровья объективно нуждаются в приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов и медицинских услуг.

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«Также слушаются дела, если все лица, участвующие в деле, подали письменные ходатайства о рассмотрении в их отсутствие. В этом случае дела рассматриваются в установленные сроки», — говорит Алексей Сикайло.

Кроме того, можно обратиться в суд за судебным приказом. Только до окончания установленных ограничений сделать это можно лишь в заочном режиме: подать заявление в электронной форме или направить обычной почтой.

Судебные приказы выдаются по делам, где нет спора. Например, судебный приказ могут выписывать в отношении алиментщиков.

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет — до 1 июля 2022 года. Это решение, стоившее Банку России значительных комиссионных доходов, дало ему моральное право запретить банкам взимать с клиентов комиссии за переводы в системе на сумму до 100 тысяч рублей с 1 мая.

Услуги Банка России как оператора системы были платными для банков всего три месяца (тариф — от 5 копеек до 3 рублей за перевод). В первый год работы системы действовал промопериод. После того, как 31 декабря 2019 года он истек, некоторые банки ввели комиссии за переводы для клиентов. Банк России неоднократно предупреждал, что если комиссии примут заградительный характер (сравняются с тарифами за карточные переводы между банками), то он их ограничит. Но эпидемия коронавируса оправдала гораздо более решительные действия, и в пакете антикризисных мер ЦБ вовсе запретил взимать комиссии за абсолютное большинство переводов в своей системе. Сейчас средняя сумма одного P2P-перевода в СБП составляет около 9 тысяч рублей. У текущих лидеров рынка быстрых платежей ВТБ и Тинькофф Банка комиссии для клиентов нулевые.

В апреле должно состояться долгожданное подключение к Системе быстрых платежей Сбербанка. Он на полгода задержал выполнение требований Банка России о присоединении системно значимых кредитных организаций к этому сервису.

К нему уже подключены 52 банка, к 1 октября должны подключиться все банки с универсальной лицензией. В следующем году подключившиеся банки будут обязаны предоставлять через СБП возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду (к 1 февраля), проведения платежей между физлицами по инициативе получателя средств (к 1 июня), а также периодических платежей — например, за кредит или оплату видео- и аудиоконтента (к 1 сентября). Банк России также планировал предоставить возможность переводов от юрлиц физлицам — это, например, позволило бы выплачивать по номеру телефона зарплату.

Электронные кошельки попадут под надзор

Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс. Деньги, PayPal и т. п.).

Это еще один шаг в постепенном повышении контроля за различными банковскими операциями граждан. Так, с 1 июля 2014 года банки обязаны сообщать налоговикам об открытии и закрытии счетов физлиц. Справки о наличии счетов, вкладов, об остатках средств на счетах и выписки по операциям на них банки предоставляют с 1 сентября 2016 года. А с 1 июня 2018 года банки по запросам налоговых органов предоставляют справки о наличии счетов, вкладов, об остатках и движении средств по счетам, открытым в драгоценных металлах.

При этом налоговые органы не имеют прямого доступа к этим счетам и не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок, поясняли ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС). Запросить информацию об операциях по счету физлица, включая выписки по счетам, к которым привязаны платежные карты (а с 1 апреля теперь и электронные кошельки), налоговые органы могут только в случаях проведения налоговых проверок физлица либо его контрагента. Однако такие сведения могут быть запрошены только при наличии согласия руководителя регионального управления налоговой службы, а также руководителя самой ФНС или его заместителя.

Пример: в налоговый орган поступила информация, что человек нелегально занимается предпринимательством. В этом случае потенциального неплательщика могут пригласить в налоговую инспекцию для дачи пояснений и, если будут установлены факты недекларирования доходов, предложить уточнить налоговые обязательства, говорится в пояснении ФНС. Следовательно, автоматических налоговых списаний со счетов не будет.

Водителям назначат бонус

С 1 апреля произойдет автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус, который предусматривает скидку за ОСАГО за безаварийную езду. Или повышает стоимость полиса, если клиент был виновником ДТП и страховой компании пришлось возмещать за него ущерб.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) для всех автовладельцев будет пересчитан в соответствии с указанием Банка России о страховых тарифах. Изменения в расчете КБМ происходят в рамках реформы ОСАГО, которая подразумевает переход к более индивидуальному ценообразованию на полисы.

Новое значение КБМ будет действительно с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. Именно оно будет применяться при расчете страховой премии по всем договорам ОСАГО, заключенным в этот период.

КБМ будет определен с применением значения данного коэффициента, рассчитанного 1 апреля 2019 года, и с учетом сведений о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

Напомним, что впервые новый способ присвоения этого коэффициента был применен в прошлом году. После чего количество автовладельцев, имеющих скидку, увеличилось. Так, по итогам 2019 года КБМ менее 1 был у 33,8 млн водителей. А это 89% от всех автовладельцев. При этом количество человек, получивших скидку, увеличилось на 5% по сравнению с итогами 2018 года, а это 2,6 млн человек.

Как пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, реформа расчета КБМ была проведена для удобства автомобилистов.

У действовавшей ранее системы был ряд недостатков. Так, у одного водителя могло быть несколько разных КБМ. Например, он был вписан в разные полисы ОСАГО. А если договор был заключен без ограничения допущенных к управлению лиц, то и аварии, допущенные по вине такого клиента, никакого влияния на этот коэффициент не оказывали. Кроме того, при смене автомобиля водитель терял накопленные по ОСАГО скидки, если у него был заключен договор без ограничения лиц, допущенных к управлению. Новая система решила эти проблемы.

Кроме того, раньше, если водитель в течение года не заключал договор ОСАГО, то его КБМ сгорал. Таким образом те, кто часто попадал в аварии и в разы переплачивал за полис, обнуляли свою историю. Но и те, кто накопил скидки, оставались без них. Сейчас присвоенный коэффициент можно снизить только безаварийным вождением. История сохраняется, даже если человек долго не страховал свою ответственность.

Для юридических лиц значение коэффициента для автопарка устанавливается как среднее арифметическое по всем автомобилям. Раньше у одного юрлица было несколько разных КБМ применительно к истории страхования в отношении разных машин.

Проверить значение своего коэффициента бонус-малус можно на сайте РСА.

Нефтегазовая отрасль получит новые льготы в Арктике

С 1 апреля вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, которые должны дать дополнительный стимул добыче углеводородов на шельфе, производству сжиженного природного газа (СПГ), развитию газохимии, а также освоению новых нефтегазоносных провинций в Арктической зоне.

Ввод даже единичных проектов на арктическом шельфе позволит сформировать базу на будущее. Фото: РИА Новости

Для стимулирования производства СПГ и продуктов газохимии от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) освобождаются ресурсные базы (месторождения) таких проектов, расположенные за Северным полярным кругом, в Архангельской области, Коми, Якутии, на Ямале и Чукотке. Нулевая ставка налога будет применяться либо до достижения накопленного объема добычи газа уровня 250 млрд кубометров, либо в течение 12 лет с первой продажи сырья. Льгота распространяется исключительно на новые производственные мощности. Также эти проекты смогут получить региональные льготы. Регионы вправе устанавливать для них пониженные ставки по налогу на прибыль, зачисляемому в региональные бюджеты.

Поправки предоставят преференции проектам по добыче углеводородов с шельфа. Наибольшие льготы предоставлены для разработки новых морских месторождений в северной части Охотского моря, в южной части Баренцева моря, в Печорском, Японском и Белом морях. Ставка НДПИ здесь составит 5% для нефти и 1% для газа на первые 15 лет с начала промышленной разработки.

По мнению экспертов, даже такое серьезное снижение налогового бремени едва ли приведет к бурному росту морской добычи с арктического шельфа, но будет способствовать общему развитию отрасли. «В условиях действия санкций и низких цен на нефть полномасштабная разработка арктического шельфа затруднительна», — считает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. Меры могут повлиять на отдельные проекты. «Газпром нефть» недавно сделала два крупных открытия (месторождения «Нептун» и «Тритон») с суммарными извлекаемыми запасами 115 млн тонн. Как показали результаты проведенной в 2019 году инвентаризации запасов, в действующей налоговой системе доходность этих проектов ниже минимально приемлемой для инвесторов — 15–16,3% даже при ценах 70 долларов за баррель. Новый налоговый режим позволяет вывести проекты в плюс. А ввод даже единичных проектов на шельфе позволит сформировать базу на будущее, особенно в части развития импортозамещения оборудования, уточнила Козлова.

Стимулы получит также разработка нефтегазовых арктических месторождений на суше. На участки недр, расположенных севернее 70-го градуса северной широты в границах Красноярского края, Якутии и Чукотки, станет возможным распространение действия налога на дополнительный доход (НДД).

«Речь по сути идет о развитии новой нефтегазовой провинции в Арктике (Таймыр) с суммарным ресурсным потенциалом около 5 млрд тонн нефти», — пояснила Дарья Козлова. Она отметила, что если по результатам геологоразведки текущая оценка подтвердится, то потенциал добычи в регионе может превышать 100 млн тонн в год. Для ее освоения требуется развитие инфраструктуры в регионе, поэтому и был предоставлен специальный налоговый режим.

Реестр организации отдыха детей появится к лету

Перечень организаций, где в летние каникулы смогут отдохнуть дети, окончательно утвердят к июню. Заявить о себе в региональные органы власти они должны до конца апреля, после в течение 20 рабочих дней будет принято решение об их включении в единый реестр.

С начала лета услуги в сфере детского отдыха без присутствия в реестре становятся незаконными и наказываются штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей. Новые требования касаются также ИП и распространяются абсолютно на все детские лагеря. Перед включением в реестр организацию проверят на соответствие требованиям безопасности, изучат условия, которые она готова предоставить: размещение, проживание, питание. Обяжут показать санитарно-эпидемиологическое заключение, медлицензию или договор об оказании медпомощи. Всего при проверках лагерей в 2019 году выявлено и пресечено 10 тысяч нарушений. «Сегодня организации с нарушениями не смогут выйти на рынок услуг, а информация, собранная в едином реестре, будет размещена в свободном доступе, так, чтобы с ней могли ознакомиться родители, которые планируют отдых для своего ребенка», — пояснили в минпросвещения.

Каким будет детский отдых в этом году, зависит от развития ситуации с вирусом.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году в России работали около 5,3 тысячи лагерей, где отдохнули 5,8 млн детей. «Перечень организаций, которые будут предоставлять услуги детского отдыха в этом году, только формируется, предложений поступило много, но разнообразие детского отдыха во многом будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации из-за коронавируса в стране и мире», — отметили в министерстве.

Семья

После 15 апреля Пенсионный фонд (ПФР) начнет оформлять материнский капитал автоматически, как только новорожденный будет зарегистрирован. «Выдача сертификата на маткапитал станет первой в России социальной государственной услугой, которая предоставляется гражданину автоматически, без его участия, — отмечал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. — Все необходимые сведения ПФР будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия».

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Как только в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния появится строчка о регистрации рождения ребенка, информация об этом вместе со всеми данными о нем и родителях поступит в ПФР. В ведомстве проверят, существуют ли какие-либо препятствия для выдачи сертификата на маткапитал. Если все в порядке, то сертификат незамедлительно оформят. «Если мать зарегистрирована на портале gosuslugi.ru, то по факту выдачи сертификата ей придет уведомление в личном кабинете, а также на тот контактный номер, который указан на портале госуслуг»,- добавили в пресс-службе минтруда.

Если информации о рождении ребенка нет в Едином госреестре записей актов гражданского состояния или у родителя нет регистрации на портале гос­услуг, заявление о назначении маткапитала можно будет подать лично в ПФР или МФЦ. Оформление документа займет максимум пять рабочих дней, о готовности сертификата заявителю сообщат сотрудники ПФР.

Автобусы оснащают тахографами

Физические лица должны оснастить тахографами, то есть приборами для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей, автобусы массой более 5 тонн экологического класса 4 и выше. Отпущенный для этого срок истекает 30 апреля 2020 года.

Контролируют наличие приборов сотрудники ГИБДД. Тахографы нужны, чтобы контролировать поведение водителя, не допускать его сверхурочной работы и превышения скорости и тем самым снизить число ДТП.

Оснащают ими грузовики и автобусы поэтапно в течение двух лет. По приказу минтранса это уже должны были сделать все организации и индивидуальные предприниматели (ИП). Физлица до 1 ноября 2019 года должны были оснастить тахографами транспортные средства категории M3, то есть большие автобусы, экологический класс которых не определен, а до 1 февраля 2020 года — экологического класса 3 или ниже. Теперь дошла очередь до автобусов экологического класса 4 или выше. В последнюю очередь тахографами оснастят автобусы с максимальной массой не более 5 тонн (категория М2).

Процесс разбили на этапы, чтобы перевозчики успели закупить оборудование, нанять и обучить работников, поясняли ранее «РГ» в минтрансе. Кроме того, это должно было помочь уменьшить очереди в мастерских, добавили в министерстве.

Представители бизнеса считают в некоторых случаях установку тахографов избыточной мерой. «В городском и пригородном сообщении все автобусы и так находятся под онлайн-контролем диспетчеров», — отметил в беседе с «РГ» президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

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