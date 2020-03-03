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Что грязнее — нестираная наволочка или унитаз? Вы удивитесь ответу
Владимиров Алексей, sobesednik.ru   
03 Марта 2020 г.
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Исследование показало, что наши наволочки иногда бывают грязнее стульчака для унитаза.

Что грязнее — нестираная наволочка или унитаз? Вы удивитесь ответу

Если вы не стираете регулярно наволочки, то количество бактерий на их поверхности начинает расти со страшной скоростью. Через некоторое время их там становится больше, чем на стульчаке унитаза, как установили ученые. Именно поэтому лениться в вопросе стирки постельного белья нельзя. Так, на некоторых наволочках простых людей исследователи выявили в несколько тысяч (!) раз больше бактерий, чем в туалете.

Каждую ночь мы сбрасываем до 15 млн мертвых клеток кожи на наволочку. Они не только скапливаются на ней, но и кормят собой тысячи паразитов. Чем реже стирают наволочки, тем больше там бактерий и пылевых клещей. Особенно опасны они для жертв аллергий, так как вызывают у них насморк и другие симптомы, похожие на простуду.

Вот только эта простуда никак не проходит, и человек ломает голову, почему он так долго болеет. Пылевые клещи производят белок, раздражающий глаза и слизистые носа. А на наволочках еще живут вредные для легких грибки. Так что стирать белье нужно не реже одного раза в неделю.

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