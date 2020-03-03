Что грязнее — нестираная наволочка или унитаз? Вы удивитесь ответу

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Исследование показало, что наши наволочки иногда бывают грязнее стульчака для унитаза.
Если вы не стираете регулярно наволочки, то количество бактерий на их поверхности начинает расти со страшной скоростью. Через некоторое время их там становится больше, чем на стульчаке унитаза, как установили ученые. Именно поэтому лениться в вопросе стирки постельного белья нельзя. Так, на некоторых наволочках простых людей исследователи выявили в несколько тысяч (!) раз больше бактерий, чем в туалете.
Каждую ночь мы сбрасываем до 15 млн мертвых клеток кожи на наволочку. Они не только скапливаются на ней, но и кормят собой тысячи паразитов. Чем реже стирают наволочки, тем больше там бактерий и пылевых клещей. Особенно опасны они для жертв аллергий, так как вызывают у них насморк и другие симптомы, похожие на простуду.
Вот только эта простуда никак не проходит, и человек ломает голову, почему он так долго болеет. Пылевые клещи производят белок, раздражающий глаза и слизистые носа. А на наволочках еще живут вредные для легких грибки. Так что стирать белье нужно не реже одного раза в неделю.
Еще новости и полезные советы о нашем с вами драгоценном здоровье — по ссылке.
Российская певица Надежда Бабкина рассказала, что её семейная жизнь не вписывается в привычные для многих рамки. Она не живёт вместе со своим супругом Евгением Гором, который на 30 лет моложе артистки.
Скафандр – очень нужная штука, особенно в космосе. Особенно если требуется провести какие-то работы за бортом станции. И это отлично понимал бывший зам. начальника 704-го военного представительства Минобороны Александр Кузьмин, которому довелось согласовывать приемку скафандра «Орлан-МКС».
Девятипалубный пассажирский теплоход «Князь Владимир» отправился в первое в этом году путешествие по традиционному маршруту Сочи — Севастополь. Навигация лайнера стартовала раньше обычного, а закончится позже — 31 октября.
В Саранске на 94-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР и Мордовии Мария Антонова. Прощание с самой известной певицей республики состоится во вторник в Государственном Русском драматическом театре.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.