Что делать, если вы спалили свою "заначку"?

Объясняя принципы и правила обмена поврежденных рублевых купюр, сотрудники Центробанка Брянской области рассказали историю о местном жителе, который сжег 1,5 млн рублей собственных сбережений.

Эти деньги мужчина копил на покупку квартиры, пряча их в старом металлическом чайнике. Сначала чайник стоял в одном месте, но потом супруга мужчины перепрятала его, убрав внутрь старого дивана, а мужу не сообщила. Тот, не зная о местонахождении «копилки», решил сжечь диван, когда избавлялся от ветхой мебели.

Чайник сильно пострадал от огня, и деньги внутри — тоже. В результате их владельцу удалось возместить только 117,5 тысячи рублей, сообщили «Брянские новости».

Дело в том, что Банк России возмещает стоимость банкнот, у которых уцелело не менее 55% площади.

Polit.ru

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