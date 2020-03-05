Что делать, если под рукой нет запаски? Кто-то вот полено использует

В Центральной Америке автомобилисты оригинально решили проблему проколотого колеса. Парни, у которых не оказалось запаски, подложили под голый диск сухое крепкое полено и помчались дальше.

Умение чинить дешево и сердито знакомо нет только россиянам, но жителям стран третьего мира. Это доказал пример из Центральной Америки (в комментариях пользователи спорят, Ямайка это или Тринидад и Тобаго).

Мужчины вместо запаски решили воспользоваться поленом. Поскольку привод на машине явно передний, кусок дерева позволил продолжить движение. Непонятно правда, насколько далеко автомобилисты с оригинальным складом ума смогли так уехать.

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