Что бы такого съесть, чтобы похудеть? А вот яйца, например!

Чтобы сжечь жир и нарастить мышцы, нужно есть яйца, бананы, авокадо и бобовые. Об этом пишет барселонское издание La Vanguardia со ссылкой на врачей-диетологов.

По их словам, яйца полезны тем, что содержат белок и лейцин, позволяющий мышцам расти быстрее. Бананы насыщают за счет содержащихся в них углеводов, а также позволяют есть меньше на протяжении дня. Их рекомендуется есть перед тренировками. Во время тренировок рекомендуется есть авокадо и бобовые. В них содержится много насыщенных жиров, а также белки и углеводы.

После занятий лучше употреблять натуральный йогурт, считают врачи.

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По инф. rosbalt.ru

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