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ЧП в Дзержинске: в результате взрывов на оборонном заводе пострадали десятки человек
По инф. rosbalt.ru   
01 Июня 2019 г.
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Число пострадавших при взрывах на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области составило до 39 человек (вероятно, данные будут корректироваться). По данным Минздрава, десять человек доставлены в больницы с травмами средней тяжести. Имеются фото и видео трагического происшествия, в причинах которого еще только предстоит разобраться.

Число пострадавших при взрывах на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области составило до 39 человек

  • Несколько взрывов произошли 1 июня днем на территории завода «Кристалл». Помещение, где производилась продукция для нужд армии, полностью уничтожено. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.
  • О ЧП стало известно около 12:15 от очевидцев, сообщивших о том, что взрывной волной выбило окна в домах и витрины в магазинах.

Оперативный штаб на месте ЧП сообщает, что угроз повторного взрыва на заводе нет.

Администрация Дзержинска приступила к подсчету ущерба, который был нанесен, в том числе, почти 200 жилых домов.

«Собирается информация о том, в скольких домах выбиты стекла, в каких социальных учреждениях. Уже есть сведения о том, что более чем в 180 домах выбиты окна. Это не значит, что во всем доме выбиты стекла, но разбитые окна есть», — заявили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что восстановительные работы на месте пока не позволяет начать режим ЧС.

  • По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы, сообщил источник ТАСС. Взрывами выбило стекла в домах в радиусе трех километров. Также стало известно, что 11 пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.

По инф. rosbalt.ru

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