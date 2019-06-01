ЧП в Дзержинске: в результате взрывов на оборонном заводе пострадали десятки человек

Число пострадавших при взрывах на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области составило до 39 человек (вероятно, данные будут корректироваться). По данным Минздрава, десять человек доставлены в больницы с травмами средней тяжести. Имеются фото и видео трагического происшествия, в причинах которого еще только предстоит разобраться.

Несколько взрывов произошли 1 июня днем на территории завода «Кристалл». Помещение, где производилась продукция для нужд армии, полностью уничтожено. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

О ЧП стало известно около 12:15 от очевидцев, сообщивших о том, что взрывной волной выбило окна в домах и витрины в магазинах.

Оперативный штаб на месте ЧП сообщает, что угроз повторного взрыва на заводе нет.

Администрация Дзержинска приступила к подсчету ущерба, который был нанесен, в том числе, почти 200 жилых домов.

«Собирается информация о том, в скольких домах выбиты стекла, в каких социальных учреждениях. Уже есть сведения о том, что более чем в 180 домах выбиты окна. Это не значит, что во всем доме выбиты стекла, но разбитые окна есть», — заявили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что восстановительные работы на месте пока не позволяет начать режим ЧС.

На оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске прогремел взрыв. Информации пока никакой нет. Но наши сторонники сообщают, что у людей выбило окна в домах, а взрывная волна прошла по всему городу pic.twitter.com/XTg7mL7A8H — Штаб Навального в Нижнем Новгороде (@teamnavalny_nn) 1 июня 2019 г.

По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы, сообщил источник ТАСС. Взрывами выбило стекла в домах в радиусе трех километров. Также стало известно, что 11 пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ