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ЧП в Армении: загорелась крыша ангара в аэропорту

По инф. rosbalt.ru   
05 Ноября 2019 г.
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Крупный пожар случился в аэропорту «Эребуни» в Ереване. Как сообщает МЧС Армении, горела крыша ангара.

ЧП в Армении: загорелась крыша ангара в ереванском аэропорту

На месте работали 10 боевых расчетов, один водовоз, группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного реагирования и дежурный врач Центра медицины катастроф, уточняет «Новости-Армения». Пожар удалось локализовать.

Напомним, в военном аэропорту «Эребуни» находится 3624-я российская авиабаза Южного военного округа. Она не пострадала.

  • Разумеется, происшествия на военных объектах происходят не только в России, но в других странах. И главное здесь - успеть максимально быстро среагировать, не допустить больших потерь. В случае с Арменией это удалось, а вот что касается ЧП в Северодвинске и Красноярском крае, то там все оказалось не так просто...

По инф. rosbalt.ru

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