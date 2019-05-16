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Хотите сохранить зрение? Тогда без яиц не обойтись

По инф. rosbalt.ru   
16 Мая 2019 г.
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Еженедельное употребление яиц помогает предотвратить возрастную макулодистрофию — патологию, от которой люди старше 50 лет теряют зрение. К такому выводу пришли ученые из Австралии, пишет Goroday.

Хотите сохранить зрение? Тогда без яиц не обойтись

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Специалисты провели эксперимент с участием 3 654 человек. За ними ученые наблюдали в течение 15 лет. В итоге оказалось, что употреблявшие от 2 до 4 яиц еженедельно на 49% реже сталкивались с макулодистрофией, чем участники, съедавшие по одному яйцу раз в неделю.

Эксперты подчеркивают, что связь между употреблением яиц и зрением определенно есть, однако подробности не уточнили.

По инф. rosbalt.ru

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