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Хорошо: сельская «училка» отсудила 100 тыс за незаконное увольнение
|Сахмеев Владимир, sobesednik.ru
|15 Марта 2020 г.
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Школа в селе Белышево под Нижним Новгородом проиграла суд учительнице физкультуры, которую уволили во время декретного отпуска по поддельному заявлению.
Женщина ушла в декретный отпуск в конце 2017 года, а уже в марте 2018 оказалась уволенной, пишет «Учительская газета». При этом освободили от должности педагога по заявлению «по собственному желанию», которое она не подписывала. Узнала она об этом только спустя год.
Почерковедческая экспертиза подтвердила, что подпись на заявлении оказалась поддельной, ее поставила мать директора школы. В итоге суд признал увольнение незаконным и обязал учреждение выплатить истцу 103,6 тысячи рублей за вынужденный прогул и 5 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
По инф.
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