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Хорошо хоть, что не расстреляли: в Урюпинске журналистка в возрасте уволена «за политику»
По инф. rosbalt.ru   
11 Января 2020 г.
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Глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Об этом сообщает «РГ». Маразматичность ситуации напоминает худшие годы сталинского времени, когда за подобные "политические ошибки" можно было не только срок схлопотать, но и жизни лишиться...

Хорошо хоть, что не расстреляли: в Урюпинске журналистка в возрасте уволена «за политику»

Официально Шушлебина была уволена без объяснения причин по статье 287 Трудового кодекса. Редакторы местных газет написали обращение в поддержку коллеги из «Урюпинской правды» в областную администрацию: его подписали 19 человек.

Подписавшиеся отмечают, что у газеты самый высокий тираж в области — около 10 тыс. экземпляров и газета живет практически за счет собственных средств. «Мы все равняемся на нее, а ее берут и увольняют», — отмечают журналисты. Письмо осталось без ответа.

Областная власть приняла решение не вмешиваться в муниципальный конфликт. Шушлебина, между тем, подала на свое увольнение заявление в суд.

Корреспондент «Российской газеты» приехал в Урюпинск, чтобы разобраться в ситуации, но связаться с Хорошеньковым не удалось. В администрации узнали, каким поездом прибыл московский журналист, и на звонки не отвечали. А на следующий день Хорошеньков просто заблокировал номер корреспондента.

Адвокат журналистки Денис Мартинков утверждает, что ее не могут уволить по статье 287 ТК в течение года, так как газета участвовала в предвыборной кампании. Кроме того, она является предпенсионеркой, поэтому увольнению не подлежит.

По инф. rosbalt.ru

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