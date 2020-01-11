Хорошо хоть, что не расстреляли: в Урюпинске журналистка в возрасте уволена «за политику»

Глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Об этом сообщает «РГ». Маразматичность ситуации напоминает худшие годы сталинского времени, когда за подобные "политические ошибки" можно было не только срок схлопотать, но и жизни лишиться...

Официально Шушлебина была уволена без объяснения причин по статье 287 Трудового кодекса. Редакторы местных газет написали обращение в поддержку коллеги из «Урюпинской правды» в областную администрацию: его подписали 19 человек.

Подписавшиеся отмечают, что у газеты самый высокий тираж в области — около 10 тыс. экземпляров и газета живет практически за счет собственных средств. «Мы все равняемся на нее, а ее берут и увольняют», — отмечают журналисты. Письмо осталось без ответа.

Областная власть приняла решение не вмешиваться в муниципальный конфликт. Шушлебина, между тем, подала на свое увольнение заявление в суд.

Корреспондент «Российской газеты» приехал в Урюпинск, чтобы разобраться в ситуации, но связаться с Хорошеньковым не удалось. В администрации узнали, каким поездом прибыл московский журналист, и на звонки не отвечали. А на следующий день Хорошеньков просто заблокировал номер корреспондента.

Адвокат журналистки Денис Мартинков утверждает, что ее не могут уволить по статье 287 ТК в течение года, так как газета участвовала в предвыборной кампании. Кроме того, она является предпенсионеркой, поэтому увольнению не подлежит.

Напомним, что нынешняя политическая жизнь в России - полна и смехотворных, и удручающих примеров начальственного самодурства: чиновники часто руководствуются не здравым смыслом и порядочностью, а страхом "как бы чего не вышло". Это до боли знакомо нашему поколению - и хорошо известно, чем может кончится: окончательной потерей веры людей во власть.

По инф. rosbalt.ru

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