Хорошая новость: принц Чарльз вылечился от коронавируса

Британский принц Чарльз вылечился от коронавирусной инфекции и вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря принца Уэльского.

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71-летний Чарльз чувствует себя хорошо, отметили представители резиденции Кларенс-хаус, где проживает наследник престола.

О том, что сын британской королевы Елизаветы II заразился коронавирусом, стало известно 25 марта. По словам представителя королевской семьи, у Чарльза проявлялись лёгкие симптомы, но в остальном он чувствовал себя хорошо. Чарльз и его супруга Камилла находились в доме в Шотландии в изоляции.

По инф. rosbalt.ru

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