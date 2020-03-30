|
Хорошая новость: принц Чарльз вылечился от коронавируса
|По инф. rosbalt.ru
|30 Марта 2020 г.
|
Британский принц Чарльз вылечился от коронавирусной инфекции и вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря принца Уэльского.
71-летний Чарльз чувствует себя хорошо, отметили представители резиденции Кларенс-хаус, где проживает наследник престола.
О том, что сын британской королевы Елизаветы II заразился коронавирусом, стало известно 25 марта. По словам представителя королевской семьи, у Чарльза проявлялись лёгкие симптомы, но в остальном он чувствовал себя хорошо. Чарльз и его супруга Камилла находились в доме в Шотландии в изоляции.
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! •