Хорошая новость: опекунам-пенсионерам опять будут повышать пенсии

Опекунам-пенсионерам могут вновь начать индексировать пенсии. Предполагающий это законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Авторы документа — председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

С 2016 года приостановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, причём к этой категории отнесены все пожилые люди, которые получают на регулярной основе то или иное вознаграждение. Таким образом, под это положение подпали и пенсионеры, являющиеся приёмными родителями и опекунами, которым выплачивается денежное вознаграждение из региональных бюджетов.

Всё о пенсиях работающим пенсионерам – на нашем сайте.

Размер данных выплат в целом ряде субъектов не превышают четырёх тысяч рублей, при этом индексация пенсий неработающим пенсионерам происходит темпами, превышающими инфляцию — в среднем по тысяче рублей ежегодно. В результате получилось, что потери, связанные с неиндексацией пенсий для опекунов, становятся сопоставимы с размером того вознаграждения, которое они получают от государства. «Эта ситуация в высшей степени нелогичная», — сказал Андрей Исаев.

Исправить сложившееся положение дел призван законопроект, согласно которому пенсионеры-опекуны, исполняющие свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. То есть такие пенсионеры не будут приравнены к работающим, и им вернут право на ежегодную индексацию пенсий.

Поправок ко второму чтению документа не поступило, отметил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Новости о наших с вами пенсиях – по ссылке.

А вот что сообщает ПФР (и что о самом ПФР сообщают...) – читайте здесь.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. Парламентской газеты

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...