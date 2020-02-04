Ходит смерть вокруг да около: двое родственников с небольшим интервалом погибли от холода

В Якутии от переохлаждения умерли двое родственников. При совершенно схожих обстоятельствах...

Как сообщили в СК РФ, 18 января 55-летний скотник выпил с односельчанином и пригласил его поехать на отдаленный участок для ухода за скотом, но не предупредил, что несколько километров придется пройти пешком. На попутке они добрались до перекрестка с дорогой, ведушей на участок, и пошли пешком в сторону фермы. Однако попутчик скотника скоро стал замерзать, так как был одет в одежду, не предназначенную для долгих пеших переходов. Его товарищ попытался довести его до до фермы, но из-за усталости и сильного алкогольного опьянения — не преуспел. Тогда он бросил приятеля на безлюдной дороге и ушел.

Добравшись до фермы, якутятин не рассказал другим людям о случившемся и не пошел его спасать. Температура в тот вечер была не выше 40 градусов мороза. Тело замерзшего насмерть мужчины нашли на следующий день.

Родственники погибшего пригласили приехать из Якутска его дядю. Мужчина приехал к селу 22 января, но вышел из такси немного раньше и пропал. Его тело нашли случайные прохожие недалеко от дома родственников. Причиной его смерти также стало переохлаждение.

Какой похожий страшный уход из жизни оказался у этих двух родственников. Невольно задумываешься, что же это за таинство – Смерть, так прицельно одинаково бьющее иногда по близким людям. А вообще, стоит и реальные причины произошедшего обозначить, по крайней мере, одну и с первым погибшим. Сильное алкогольное опьянение. Оно в принципе губительно для организма, а иногда и просто смертельно опасно. Как и оказалось в данном случае.

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По инф. rosbalt.ru

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