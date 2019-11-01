Читинец-активист решился на голодовку: требует вернуть выборы мэра

Активист из Читы Николай Лиханов обьявил голодовку. Он требует вернуть прямые выборы мэра города. Читой с 2014 года руководит глава администрации, назначаемый депутатами и чиновниками.

В своем видеообращении Лиханов предложил вернуть прямые выборы либо с помощью референдума, либо городские депутаты должны исполнить решение, принятое 18 мая 2016 года. Данная инициатива до сих пор не рассмотрено Заксобрания Забайкальского края, пишет «Чита.ру».

«Решение три года не исполняется, не вносятся изменения ни в Устав города, ни в краевой закон о формировании муниципальных органов власти. Все это делается умышленно, чтобы сохранить нелегальные доходы монополистов», — считает Лиханов.

Голодовка началась 30 октября, она бессрочная. Лиханов намерен каждый день выходить к зданию правительства Забайкальского края. Он призвал «всех неравнодушных граждан» присоединяться к его акции.

Николай Лиханов уже объявлял голодовку в сентябре 2017 года, когда выступал против коррупции и требовал проведения референдума за создание Республики Забайкалье в составе РФ.

Напомним, согласно опросам, большинство жителей России не видят для себя никаких возможностей влиять на происходящее в стране. А вот некоторые - пытаются, хотя бы привлечь внимание к местным политическим проблемам... Это не значит, конечно, что все поголовно нужно устраивать голодовки по любому поводу. Но, наверное, есть смысл активней высказывать свою жизненную позицию? Или, хотя бы, не сторониться "активничающих чудиков"?

По инф. rosbalt.ru

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