"Чистка рядов" в Церкви: священника, спьяну напавшего на монаха, лишили сана

По решению духовного собора Троице-Сергиевой Лавры священник, напавший в пьяном состоянии на монаха, лишен сана. Данное решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Нападавшим оказался игумен Севастиан (Запольнов). В монастыре также отметили, что жизни 62-летнего потерпевшего иеродиакона Поликарпа (Сидорова) ничего не угрожает, сообщает пресс-служба лавры.

Напомним, монаха после инцидента с различными травмами доставили в больницу. В избиении подозревается священник Троице-Сергиевой лавры. Он, будучи в нетрезвом состоянии, ранил ножом монаха, заподозрив его в краже пожертвований от прихожан.

Полиция возбудила уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вдохновляет, что в РПЦ очень быстро отреагировали на произошедший случай и приняли меры. Возможно, это поможет избежать подобного и в будущем. Но главное - Церковь не стала замалчивать неприятный инцидент, показывая пример другой власти, светской. Это важно, потому что православные пастыри сейчас активно демонстрируют свою готовность участвовать в жизни страны (далеко не всегда это бесспорные инициативы, но они, безусловно, имеют на них право).

В последнее время Русская православная церковь отметилась рядом громких заявлений. Так, патриарх Кирилл заявил о том, что в стране нужно запретить аборты. В этом случае Россия справилась бы с демографическим кризисом буквально за пару десятков лет, считает представитель РПЦ. Второе заявление коснулось водителей, садящихся за руль нетрезвыми: Русская православная церковь поддержала предложение МВД конфисковать автомобиль за повторное вождение в пьяном виде.

По инф. rosbalt.ru

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