Хищение детских прививок и нехватка онкологов — это всё про нашу медицину, увы

В начале февраля СМИ сообщили о двух свежих фактах, которые сигнализируют о положении дел в здравоохранении России. Так, в Москве следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в одной из поликлиник на севере столицы, где выявили хищение полумиллиона рублей, выделенных на прививки детям. А второе сообщение касается положения дел с кадрами в медицине: речь идет о колоссальной нехватке онкологов. Рассказываем подробнее.

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Сперва - об афере с прививками в Москве. В преступлении подозревают руководителей детской поликлиники № 11, расположенной на улице Грекова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Дело завели после прокурорской проверки, обнаружившей 2 тыс. 120 медицинских карт с поддельными записями о согласии родителей на проведение вакцинации в 2018 году. При этом на самом деле прививки детям не делали.

Отмечается, что стоимость одной прививки по полису ОМС составляет 251 рубль. Общий ущерб по делу о мошенничестве превысил 532 тыс. рублей. Личности подозреваемых устанавливаются.

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Другое сообщение касается обеспечения поликлиник и больниц кадрами. Так, оказывается, что дефицит онкологов в поликлиниках сейчас составляет почти 2 тыс. специалистов. О нехватке врачей этого профиля сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

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По его словам, передает РИА «Новости», наиболее высокая обеспеченность онкологами, по сравнению со средними показателями по стране, зафиксирована в Москве и Петербурге. А меньше всего онкологов на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Точная цифра дефицита — 1 тыс. 987 онкологов, заключил Карпин.

Напомним, буквально на днях вице-премьер Татьяна Голикова признала, что "оптимизация медицины" происходит в России неправильно, с ошибками. Кто виноват в этом - куратор здравоохранения в правительстве "затрудняется сказать". Тем временем в здравоохранении продолжают происходить чудовищные вещи:

По инф. rosbalt.ru

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