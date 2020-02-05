Чиновники должны уважать людей: Путин объяснил, почему уволил главу Чувашии

Президент Владимир Путин объяснил, почему уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия": претензий правоохранительных органов к нему нет, но чиновники должны уважать людей.

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Глава государства видел видео с поведением Игнатьева. Тогда еще глава Чувашии подшутил над офицером МЧС — тому пришлось подпрыгивать за ключами от служебных машин.

"Насколько я себе представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет", — ответил на встрече с общественностью Череповца президент на вопрос, есть ли "коррупционный след" в работе Игнатьева. "Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причем любого уровня, и муниципального, и регионального, и федерального... вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно — уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", — пояснил Путин.

Игнатьев же лишен этого чувства уважения к людям, убежден глава государства. "То, что я увидел — это безобразие, и чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут. Вот и все", — заключил президент.

Напомним, благодаря интернет-гласности "шило в мешке" стало гораздо труднее утаивать. Скандалы с участием политиков и чиновников - всплывают наружу и никак не красят действующую власть...

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