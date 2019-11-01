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Четырехлетняя москвичка выпала с 17 этажа... выжила чудом!
По инф. rosbalt.ru   
01 Ноября 2019 г.
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В подмосковном поселке четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на 17-м этаже.

Четырехлетняя москвичка выпала с 17 этажа... выжила чудом!

Как сообщает «КП», малышка чудом выжила и отделалась легкими травмами. Трагедия едва не произошла в квартире дома в поселке Дубки, когда девочка находилась дома со старшей сестрой. В какой-то момент сестра вышла в магазин, оставив ребенка одного.

Нашли малышку лежащей на земле под деревом. По некоторым данным, именно благодаря дереву ребенок выжил.

Пострадавшая со сломанной рукой, ушибами и ссадинами была доставлена в больницу. Известно, что малышка может двигаться и разговаривает.

Напомним, "оконный детопад" - это бич российских городов, ведь далеко не все происшествия обходятся так благополучно! Недавно появились надежды, что он может быть прекращен, по крайней мере, в новостройках. Ну а пока... чуть ли каждый день наша хроника происшествий пополняется заголовками, вроде:

По инф. rosbalt.ru

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