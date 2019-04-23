Честные подростки отнесли найденные 200 тысяч в полицию. Молодцы!

В Салехарде подростки нашли в сугробе 200 тысяч рублей наличными и решили не присваивать их себе, а передать взрослым.

Шестиклассники шли по улице Матросова, когда заметили в сугробе пакет. В нем лежало портмоне с крупной суммой наличными, документы на имя гражданина Узбекистана:, миграционная карточка, паспорт и медицинские справки.

Подростки позвонили родителям, а те отвезли находку в полицию. Пока деньги владельцу еще не переданы, требуется уладить формальности.

В полиции решили наградить родителей двух школьников, которые доставили документы и деньги в участок. Их отметят за достойное воспитание детей.

По инф. rosbalt.ru

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