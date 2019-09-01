Чем займется фрау канцлер на пенсии? Наукой!

65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о своих планах после ухода с должности во время выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге.

Напомним, недавно Ангела Меркель заявила, что уйдет из политики. После 2021 года заниматься активной политической деятельностью она уже не будет. Время идёт, а мы с вами не молодеем. Политики — тоже люди, и тоже устают... а Ангела Меркель в свои 65 и так молодцом держится, это признают даже и противники фрау канцлера! Тем более, что в последнее время у нее возникли явные проблемы со здоровьем:

Как сообщает Reuters, бессменный руководитель Германии не исключила возвращения к научной деятельности.

"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, еще услышат обо мне, когда я уйду с должности канцлера", - сказала она.

Таким образом, уже с 2021 года Меркель может полностью прекратить политическую карьеру и заняться преподаванием. Такой опыт у нее уже был в Берлинском институте.

Лейпцигский университет является альма-матер немецкого канцлера, здесь она училась на физическом факультете. Меркель имеет степень доктора естественных наук.

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По инф. rosbalt.ru

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