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Чем занимался «товарищ Путин В.В.» во времена СССР?
По инф. rosbalt.ru   
31 Октября 2019 г.
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В Кремле считают закономерным высокий интерес россиян к фактам и документам, связанным с прошлым российского президента Владимира Путина. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос ТАСС о появлении в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Петербурга ранее не экспонировавшейся характеристики Путина, которая была дана ему десятилетия назад по линии КГБ СССР.

В Кремле не удивлены интересом россиян к советскому прошлому Путина

  • Выставка «Выдающиеся деятели отечественной истории XX—XXI веков» посвящена 90 персонам, которые добились значительных успехов в сфере политики, военного дела, науки, искусства и культуры.

В анкете на Путина говорится, о том, что с 1975 года он «является членом комсомольского бюро, отвечал за организационную и спортивную работу», успешно и добросовестно справляется с комсомольскими поручениями. Также говорится, что «товарищ Путин В. В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень» и «постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство». Приводятся в характеристике и данные о его занятиях в свободное от работы время, в частности, о том, что он является мастером спорта СССР и чемпионом Ленинграда (1976 год) по борьбе дзюдо, а также мастером спорта СССР по борьбе самбо. «Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе», — сказано в характеристике.

Очевидно, что "кэгэбэшное" прошлое Владимира Владимировича - открыто акцентируется в расчете на ту (многочисленную!) часть избирателей, кто испытывает ностальгию по СССР и "твердой руке". Но другую часть публики, вспоминающую времена безраздельного господства КПСС - это только раздражает, прямо скажем. Что же, времена изменились - и общество далеко не един в своих идеологических симпатиях... но, наверное, в Кремле все просчитывают и считают свою ставку на имидж «товарища Путина В. В.» верной. Кстати, некоторые любопытные публикации с его упоминанием на нашем портале для людей повидавших жизнь:

По инф. rosbalt.ru

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