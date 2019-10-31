Чем занимался «товарищ Путин В.В.» во времена СССР?

В Кремле считают закономерным высокий интерес россиян к фактам и документам, связанным с прошлым российского президента Владимира Путина. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос ТАСС о появлении в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Петербурга ранее не экспонировавшейся характеристики Путина, которая была дана ему десятилетия назад по линии КГБ СССР.

Выставка «Выдающиеся деятели отечественной истории XX—XXI веков» посвящена 90 персонам, которые добились значительных успехов в сфере политики, военного дела, науки, искусства и культуры.

В анкете на Путина говорится, о том, что с 1975 года он «является членом комсомольского бюро, отвечал за организационную и спортивную работу», успешно и добросовестно справляется с комсомольскими поручениями. Также говорится, что «товарищ Путин В. В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень» и «постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство». Приводятся в характеристике и данные о его занятиях в свободное от работы время, в частности, о том, что он является мастером спорта СССР и чемпионом Ленинграда (1976 год) по борьбе дзюдо, а также мастером спорта СССР по борьбе самбо. «Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе», — сказано в характеристике.

Очевидно, что "кэгэбэшное" прошлое Владимира Владимировича - открыто акцентируется в расчете на ту (многочисленную!) часть избирателей, кто испытывает ностальгию по СССР и "твердой руке". Но другую часть публики, вспоминающую времена безраздельного господства КПСС - это только раздражает, прямо скажем. Что же, времена изменились - и общество далеко не един в своих идеологических симпатиях... но, наверное, в Кремле все просчитывают и считают свою ставку на имидж «товарища Путина В. В.» верной. Кстати, некоторые любопытные публикации с его упоминанием на нашем портале для людей повидавших жизнь:

По инф. rosbalt.ru

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