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Человек "схлестнулся" с тигром на турнире по самбо
По инф. argumenti.ru   
12 Сентября 2018 г.
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Воспитатель тигров Михаил Зарецкий вступил в схватку с хищником на Всероссийском юношеском турнире «Кубок двух морей», прошедшем в Керчи. Такое необычное поздравление он адресовал победителям соревнований.

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Посреди схватки воспитатель тигров спросил самбистов: «Чего не подсказываете?» И со всех сторон посыпались комментарии, какой прием лучше использовать. Поединок человека с дикой кошкой закончился хорошо для обоих.

«Кубок двух морей» – самый крупный всероссийский турнир по самбо среди юношей. В этом году проводился в шестой раз и собрал 830 участников от Калининграда до Сахалина. В соревнованиях также приняла участие команда из Южной Кореи.

По инф. argumenti.ru

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