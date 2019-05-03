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Человек с оружием в России: "браток" или прокурор — разницы нет. Надо держаться подальше...
По инф. rosbalt.ru   
03 Мая 2019 г.
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В Вырице (Гатчинский район Ленинградской области) произошла стрельба. По данным СМИ, ее устроил высокопоставленный сотрудник прокуратуры.

В Вырице (Гатчинский район Ленинградской области) произошла стрельба. По данным СМИ, ее устроил высокопоставленный сотрудник прокуратуры.

Вечером 1 мая две компании начали выяснять отношения на улице, сообщает Следственный комитет. «Один из участников событий произвел несколько выстрелов в двух оппонентов», поясняет следствие.

Ведомство отмечает, что стрельба велась из «неустановленного оружия». Раненые были отправлены в больницу, но к этому моменту уже выписаны.

СК возбудил уголовное дело о хулиганстве. По данным 47News, стрелком был прокурор Тихвинского района Михаил Волницкий, которому не понравился забор, закрывающий проход к береговой линии.

Прокурор на время разбирательства отстранен от исполнения обязанностей.

По инф. rosbalt.ru

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