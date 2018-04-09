Человек прямоплатящий

Половина управляющих компаний могут быть исключены из цепочки платежей за коммунальные ресурсы уже в первый год действия закона о "прямых" платежах, пишет "Российская газета".
С переходом на "прямые" договоры количество платежек увеличится, а объем долгов - снизится.
Закон о "прямых" договорах вступил в силу.
Собственники квартир теперь могут перечислять средства поставщикам ресурсов в обход управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Документ дает возможность заключения "прямых" договоров между владельцами жилья и ресурсоснабжающими организациями на оказание услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, а также договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
"Закон будет способствовать оздоровлению рынка управления жильем, исключив мотивацию недобросовестных управляющих компаний "управлять" чужими деньгами, а не домами", - сообщил "РГ" министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.
Задолженность УК перед поставщиками ресурсов исчисляется миллиардами рублей. Для того чтобы обратить внимание на эту проблему, ресурсоснабжающие организации начали публикацию списков должников. Так, "МОЭК" составила публичный антирейтинг управляющих компаний, чья задолженность за энергию ставит под угрозу теплоснабжение жилого сектора Москвы.
Каждая из компаний столичного антирейтинга имеет перед поставщиком ресурсов задолженность более 500 миллионов рублей. Взыскивать деньги приходится через суд, только за последнюю неделю марта 2018 года "МОЭК" выиграл в судах различной инстанции 22 дела против потребителей-должников на сумму 122,8 миллиона рублей. В "МОЭК" подчеркнули: речь идет о средствах, "которые управляющие компании собирают с потребителей и не доводят до ресурсоснабжающих компаний, практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета".
Поставщик ресурсов не может уклониться от заключения "прямого" договора с собственниками жилья
Проблема задолженности УК не ограничивается Москвой. Антирейтинг управляющих компаний, к примеру, составила компания "Якутскэнерго", и в нем числится 57 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, общая задолженность которых за электрическую и тепловую энергию превышает 484 миллиона рублей. В Республике Башкортостан сложилась критическая ситуация с задолженностью по ЖКХ. Размер задолженности всех потребителей на 1 января текущего года перед компанией "Башкирские распределительные тепловые сети" составил 6,4 миллиарда рублей. Больше половины приходится именно на управляющие компании - больше 4 миллиардов рублей. В первый год действия закона из числа посредников при проведении платы за коммунальные услуги может быть исключено 40-50 процентов управляющих компаний, считают в минстрое.
Переход на "прямые" договоры предусмотрен по инициативе ресурсоснабжающих организаций для случаев, когда у управляющей компании есть задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более чем за два месяца. А также по инициативе собственников квартир, которые на общем собрании приняли решение о переходе на прямые "договоры". "Ресурсоснабжающая компания обязана заключить договор с собственниками, у нее есть три месяца для того, чтобы настроить процедуры", - поясняет Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. При этом у собственников есть право перейти на новый метод оплаты, даже если управляющая компания исправно перечисляет платежи ресурсоснабжающим организациям.
О заключении или расторжении договора с поставщиком ресурсов собственники должны уведомить органы государственного жилищного надзора.
Для удобства перехода на новый формат платежей минстрой разработал проект типового договора, который регламентирует стандартные условия предоставления услуги. В минстрое пояснили: размер платы собственников квартир при переходе на "прямые" договоры не изменится. За коммунальные ресурсы они будут платить их поставщику, а за коммунальные услуги- управляющей компании.
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