Чего больше всего в ближайший десяток лет бояться? Экологических бедствий, конечно

Впервые все пять глобальных угроз на 10-летнюю перспективу по степени вероятности и степени воздействия связаны с экологическими факторами. Об этом говорится в отчете «Глобальные риски» Всемирного экономического форума (ВЭФ). Он был составлен в сотрудничестве с компаниями Marsh & McLennan и Zurich Insurance Group.

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В пятерку рисков по степени вероятности на следующие 10 лет вошли погодные катаклизмы, неспособность смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, крупные природные катаклизмы, существенное сокращение биологического разнообразия и разрушение экосистем, техногенный экологический ущерб и катастрофы.

Что касается более краткосрочных прогнозов, то специалисты выделили в числе рисков, которые возрастут в нынешнем году, экономические конфронтации (их роста ожидают 78,5% опрошенных), политическую поляризацию внутри стран — 78,4%, экстремально высокие температуры — 77,1%, разрушение природных экосистем — 76,2%, кибератаки на инфраструктуру — 76,1%, популистские и шовинистские движения — 75,7%, кибератаки с кражей денег или данных — 75%, рецессию экономик крупных стран — 72,8%, а также неконтролируемые пожары -70,7%.

Молодежь больше волнуют экологические проблемы — опрошенные члены созданного ВЭФ молодежного сообщества Global Shapers Community среди основных рисков 2020 года называли экстремально высокие температуры, разрушение природных экосистем, проблемы со здоровьем, связанные с загрязнением, нехватку воды и неконтролируемые пожары.

До 2015 года в данном рейтинге первую строчку занимали экономические риски, например, обвал цен на активы, налоговый кризис или системный финансовый кризис. Позднее на первое место вышли такие риски, как нехватка водных ресурсов и слабый отклик на климатические изменения.

В 2017—2019 годах первую строчку в рейтинге заняли риски, связанные с оружием массового поражения.

Климат в мире меняется, и климатические ЧС - это, увы, то, с чем нам действительно придется сталкиваться ежегодно еще на протяжении многих лет. Паводки, масштабное таяние льдов, горящие леса, мощные ураганы, засухи - с этим уже пришлось столкнуться многим странам. А дальше, скорее всего, только хуже будет. Эксперты вообще говорят, что некоторые страны в недалеком будущем могут вообще стать непригодными для жизни. Чтобы хоть как-то минимизировать воздействие на окружающую среду, стоит начать с себя: заниматься сортировкой мусора, не использовать полиэтиленовые пакеты. Ведь мир создаем мы сами. И каким он будет - зависит только от нас.



Вот что можно ещё прочитать об изменении климата:

По инф. rosbalt.ru

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