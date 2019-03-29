Чеченец, ставший виновником смертельного ДТП, сдался властям после увещевания Рамзаном Кадыровым

Виновник гибели женщины с ребенком на Можайском шоссе в Москве Муслим Джамбеков по требованию главы ЧР Рамзана Кадырова явился в правоохранительные органы Чечни.

«Накануне я сделал жесткое обращение, призывая Джамбекова незамедлительно прибыть в полицию. Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным», — говорится в заявлении главы ЧР.

Кадыров добавил, что явка Джамбекова с повинной напрямую связана с его обращением. Глава ЧР также распространил видеозапись с извинениями Джамбекова на фоне мечети «Сердце Чечни» в Грозном: он объяснил свое поведение «шоковым состоянием».

ДТП произошло 25 марта на 16-м км Можайского шоссе. Водитель Mercedes Galndewagen выехал на встречную и влетел в «Ниву», где ехали родители с дочерью. В аварии погибли женщина и ее дочь. Виновник аварии скрылся, причем, по словам очевидцев, отпустили его полицейские.

После этого депутат Смоленской областной Думы Андрей Митрофаненков обратился к Кадырову с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

Кадыров накануне обратился к Джамбекову с требованием сдаться. «Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительности явиться в полицию, где бы ты ни находился. Иначе тебя не простит народ, станешь изгоем в обществе. Это ты заслужил своим недостойным поведением! Считаю необходимым тебя также предупредить, что не прекратим твои поиски, если даже не будут искать правоохранительные органы. Скрыться ты не сможешь», — заявил глава ЧР.

По инф. rosbalt.ru

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