Частный коллекционер купил редкую монету США... за полмиллиона долларов!

На аукционе Американской нумизматической ассоциации, прошедшем в Атланте, была продана редкая золотая монета США, выпущенная в 1830 году частным лицом. За монету номиналом 2,5 доллара неизвестный коллекционер заплатил 480 000 долларов.

Начало частной чеканки монет в 1830 году в Джорджии связано с золотой лихорадкой — вторым в истории США бумом золотодобычи после золотой лихорадки начала XIX века в Северной Каролине.

В Джорджии золото было найдено в 1828 году на севере штата, в Далонеге, а затем месторождения нашли на территориях, принадлежавших индейцам чероки. В 1830 году под давлением золотодобытчиков и властей Джорджии был принят федеральный закон о принудительной депортации чероки на «Индейскую территорию» к востоку от Миссисипи (нынешний штат Оклахома).

В районах, где добывали золото, не хватало наличной валюты, поэтому процветала бартерная торговля, при которой золотой песок на вес обменивали на различные товары. Такие обмены было трудно проводить, так как не существовало гарантий чистоты металла и верного взвешивания. Поэтому механик Темплтон Рид, занимавшийся изготовлением и ремонтом машин для очистки хлопка, решил построить печатный станок и заняться изготовлением монет из добытого старателями золота, гарантируя определенную пробу драгоценного металла.

С июля 1830 года Рид начал выпускать в Милледжвилле, тогдашней столице штата Джорджия, монеты номиналами 2,5, 5 и 10 долларов. На монетах были надписи «GEORGIA 1830 GOLD», «Т. REID» и «ASSAYER». Первые недели монеты пользовались большим спросом, но 16 августа в газете Georgia Courier было опубликовано письмо человека, скрывшегося за псевдонимом No Assayer. Он утверждал, что провел анализ десятидолларовой монеты Темплтона Рида и обнаружил, что она содержит золота лишь на сумму 9,38 доллара федерального монетного двора.

Рид ответил на критику в той же газете, его оппонент опубликовал статью с новыми обвинениями. Хотя никаких доказательств мошенничества Рида так и не было представлено, газетная полемика привела к тому, что банки и магазины стали отказываться принимать ридовские монеты. В октябре 1830 года Рид закрыл свое предприятие и вернулся к хлопкоочистительным машинам, дававшим ему стабильную высокую прибыль.

Сейчас известно более двадцати монет Рида в 2,5 доллара, а монет по 5 и 10 долларов — менее десятка каждого номинала. Проданная сейчас монета считается единственной монетой Темплтона Рида в идеальном состоянии (ее сохранность эксперты оценили в 61 балл из 70). В предыдущий раз она выставлялась на аукцион в 2013 году и была продана за 329 000 долларов. Про нынешнего владельца монеты известно лишь то, что он из Атланты, так что монета впервые за последние полвека вернется в Джорджию.

Люди собирают коллекции, ориентируясь на собственные предпочтения. Иной раз среди коллекционируемых предметов могут присутствовать сущие безделицы, например, чехлы от зонтиков, зубные щетки или этикетки от бутылок с бутилированной водой. В других случаях в "собрание" входят очень дорогие вещи, и вложения хозяина могут с годами окупиться в разы. Коллекционирование – всегда интересно и актуально, можно и современно, а иногда человек посвящает этому хобби всю свою жизнь.

Сфера коллекционирования, как и любая другая, не обходится без любопытных фактов. Напомним об этом несколькими публикациями с нашего сайта:

Polit.ru

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