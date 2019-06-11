ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Хабаровским сиротам пришлось пойти на голодовку, чтобы привлечь внимание к своим проблемам
По инф. rosbalt.ru   
11 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело по итогам проверки, которая была проведена после того, как несколько бывших воспитанников детских домов, не получивших законное жилье, объявили голодовку у здания правительства региона.

несколько бывших воспитанников детских домов, не получивших законное жилье, объявили голодовку у здания правительства региона.

Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки было установлено, что один из застройщиков, возводивших 10-ти этажный дом с квартирами для детей-сирот, не выполнил своих контрактных обязательств до 1 февраля 2019 года. При этом застройщик из бюджетных средств получил аванс, превышающий стоимость квартир, которые должны были быть выделены сиротам.

В начале июня 11 детей-сирот, большинству из которых уже исполнилось 25 лет, объявили публичную голодовку из-за того, что им до сих пор не предоставлено положенное по закону жилье. У людей на руках уже есть решения судов в их пользу, но они до сих пор не исполнены.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 