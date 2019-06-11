Хабаровским сиротам пришлось пойти на голодовку, чтобы привлечь внимание к своим проблемам

Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело по итогам проверки, которая была проведена после того, как несколько бывших воспитанников детских домов, не получивших законное жилье, объявили голодовку у здания правительства региона.

Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки было установлено, что один из застройщиков, возводивших 10-ти этажный дом с квартирами для детей-сирот, не выполнил своих контрактных обязательств до 1 февраля 2019 года. При этом застройщик из бюджетных средств получил аванс, превышающий стоимость квартир, которые должны были быть выделены сиротам.

В начале июня 11 детей-сирот, большинству из которых уже исполнилось 25 лет, объявили публичную голодовку из-за того, что им до сих пор не предоставлено положенное по закону жилье. У людей на руках уже есть решения судов в их пользу, но они до сих пор не исполнены.

По инф. rosbalt.ru

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