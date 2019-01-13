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Cемь тревожных «звоночков»: американские врачи назвали признаки рака на ранней стадии
По инф. rosbalt.ru   
13 Января 2019 г.
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В клинике американского Кливленда (штат Огайо) заявили, что онкологические заболевания можно выявить на ранней стадии с помощью семи тревожных «звоночков».

онкологические заболевания можно выявить на ранней стадии с помощью семи тревожных «звоночков»

Как сообщает The Daily Express, к врачу стоит бежать при изменениях в работе кишечника или мочевого пузыря, незаживающих ранах, необычных кровотечениях, уплотнениях в груди и других частях тела, расстройствах желудка, изменениях родинок, а также хриплом кашле.

С этим согласны и в онкологическом центре в Лондоне, хотя и отмечают, что данные признаки могут говорить и о множестве других заболеваний.

Ученый центра Крис Стил отметил, что четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить при своевременной диагностике.

Кроме того, в Британии напоминают, что лучшее лечение — это профилактика, то есть, здоровый образ жизни, отказ от курения, спорт, диета и средства защиты от солнца.

По инф. rosbalt.ru

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