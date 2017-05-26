C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату

С 1 июня в каждом регионе начнут действовать новые нормативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды - везде свои. От этих нормативов прямым образом зависит размер квартплаты. Обновленные платежки россияне должны получить уже в июле, пишет "Российская газета".

Квартплата будет по новым квитанциям

Мера должна решить проблему "непрозрачных" квитанций, когда жильцы платят за перерасход тепла, воды и электричества, которые идут на содержание лифтов, лестниц, подъездов, подвалов, чердаков и придомовых территорий. Управляющая компания теперь не вправе выставлять жильцам счет, который превышает расчет по нормативу потребления. Даже если дом за месяц потратит, допустим, 120 кубометров воды, а по нормативу на него положено 100 кубометров, то разницу обязаны заплатить из собственных средств коммунальщики.

Ранее в ряде регионов минстроем были выявлены значительные - до десяти раз - завышения нормативов. "Сейчас проблема локализована, однако мы продолжаем внимательно смотреть на то, как регионы реализуют новую норму. Всем жилищным инспекциям дано поручение ужесточить контроль за начислением платы за ЖКХ, особенно в части начисления за общедомовые нужды", - рассказал "Российской газете" замглавы минстроя Андрей Чибис.

В некоторых регионах минстроем были выявлены значительные превышения нормативов - до десяти раз

В свою очередь исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева объясняет, что регионы должны были устанавливать нормативы так называемым расчетным методом: когда берется конкретный дом и подсчитывается все, что он расходует. Однако многие субъекты Федерации решили облегчить себе жизнь, взяв за основу среднюю "температуру по больнице" и применив ко всем многоэтажкам единый норматив. Примечательно, что так поступило большинство регионов, отложив внесение правок именно на начало лета.

Тем не менее Разворотнева не исключает, что на местах и дальше будут сознательно затягивать переход на новые нормативы. Все ждут принятия поправок в жилищное законодательство, касающихся порядка расчета коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Законопроект уже подготовлен минстроем и в настоящий момент ждет второго чтения в Госдуме. Речь идет о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний общедомовых приборов учетов над региональными нормативами.

Кроме того, минстрой выступил с инициативой исключить водоотведение из общедомовых нужд. В ведомстве объяснили, что невозможно измерить реальный объем расхода воды, необходимого для содержания общего имущества: кто-то использует воду для полива, кто-то - для мытья тротуаров, и автоматом эту воду засчитывать, как стоки, нельзя.

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